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В Государственной налоговой службе возбуждено 637 уголовных дел за 2024 год

В Государственной налоговой службе возбуждено 637 уголовных дел за 2024 год Главное управление по расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы возбудило в 2024 году 637 уголовных дел.
Бизнес
17 января 2025 г. 11:19
В Государственной налоговой службе возбуждено 637 уголовных дел за 2024 год

Главное управление по расследованию налоговых преступлений Государственной налоговой службы возбудило в 2024 году 637 уголовных дел.

Как сообщили Report в ГНС, расследования проводились по фактам уклонения от уплаты налогов, незаконного предпринимательства, легализации имущества, полученного преступным путем, использования поддельных акцизных марок, а также лжепредпринимательства.

В течение года было прекращено производство по 86 уголовным делам. По итогам расследования 78 дел обвинительные акты в отношении 88 человек были направлены в Генеральную прокуратуру. В отношении 19 подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В рамках завершенных расследований государственному бюджету компенсировано 14,9 млн манатов ущерба. В целом, за год по уголовным делам возмещено 32,5 млн манатов.

Налоговый контроль был проведен в отношении 120 налогоплательщиков, работающих в сферах импорта, торговли, производства и общественного питания. По итогам проверок наложены финансовые санкции на 1,2 млн манатов, а также выявлены 240 случаев привлечения к работе без трудового договора. Приняты соответствующие меры.

В результате превентивных мер, принятых на основании материалов по налоговым задолженностям, государственному бюджету было дополнительно уплачено 1,8 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Vergi Xidmətində ötən il 637 cinayət işi başlanıb

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