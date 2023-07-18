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В Госслужбу по антимонопольному контролю поступило около 1300 обращений

В Госслужбу по антимонопольному контролю поступило около 1300 обращений В I полугодии этого года в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики поступило 1 274 обращения, связанных с защитой прав потребителей.
Бизнес
18 июля 2023 г. 11:26
В Госслужбу по антимонопольному контролю поступило около 1300 обращений

В I полугодии этого года в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики поступило 1 274 обращения, связанных с защитой прав потребителей.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы Мамед Аббасбейли написал в Twiter.

Отмечено, что субъекты предпринимательства вернули потребителям 186 010 манатов, возмещен ущерб на сумму 34 687 манатов.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество удовлетворенных обращений потребителей увеличилось на 7,5%. Так, за соответствующий период прошлого года было удовлетворено 1 185 обращений, потребителям возвращено 169 286 манатов, возмещен ущерб на сумму 15 080 манатов.

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