В Госслужбе обсудили проблемы интернет-провайдеров в многоквартирных жилых домах

В Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики состоялась встреча с группой частных интернет-провайдеров.

В Госслужбе по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики состоялась встреча с группой частных интернет-провайдеров.

Как сообщили Report в Госслужбе, на встрече обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются провайдеры в многоквартирных жилых домах, случаи недобросовестной конкуренции.

Было отмечено, что поступающие от потребителей обращения, в основном, связаны с низкой скоростью интернета, отказом от предоставления интернет-услуг, взиманием с потребителей дополнительных платежей, невозвратом выплаченных средств и другими вопросами.

На мероприятии состоялся обмен мнениями по вопросам повышения качества предоставляемых потребителям интернет-услуг, недопущения необоснованных отказов в обслуживании, предоставления потребителям достоверной и полной информации об услуге, рассмотрения обращений потребителей.