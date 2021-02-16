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В Гонконге продали самую дорогую квартиру в Азии

В Гонконге продали самую дорогую квартиру в Азии Он в 11-й раз лидировал в антирейтинге самого недоступного жилья в мире
Бизнес
16 февраля 2021 г. 16:43
В Гонконге продали самую дорогую квартиру в Азии

Гонконгский девелопер CK Asset Holdings продал квартиру в Гонконге по рекордной для Азии цене в 459 млн гонконгских долларов (59 млн долларов США).

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, это пятикомнатные апартаменты класса люкс в престижном районе Мид-Левелс. Имя покупателя не сообщается.

Гонконг регулярно оказывается на первых строчках различных рейтингов по ценам на недвижимость — по подсчетам общественной организации Demographia, в 2020 году он в 11-й раз лидировал в антирейтинге самого недоступного жилья в мире. В 2017 году здесь же был поставлен предыдущий рекорд по ценам на жилье в Азии. Притом за последний год цены на жилье класса люкс в Гонконге довольно сильно упали — по данным компании Jones Lang LaSalle, на 8% против снижения на 1% для более бюджетной недвижимости.

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Версия на азербайджанском языке Honkonqda Asiyanın ən bahalı mənzili satılıb

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