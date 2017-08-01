В Германии запретят эксплуатацию машин, работающих на дизтопливе

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ С 1 января следующего года в немецком городе Штутгарт введут запрет на эксплуатацию транспортных средств с дизельным двигателем.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, решение было принято Административным судом Штутгарта по требованию Организации охраны окружающей среды Германии.

Это связано с эмиссией дизельным двигателем оксида азота, вредного для человеческого организма. В решении суда говорится, что сокращение этих вредных веществ невозможно. Поэтому будет наложен запрет на эксплуатацию на дорогах автомобилей с дизельным двигателем.