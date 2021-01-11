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В Германии создана благотворительная организация для помощи семьям шехидов

В Германии создана благотворительная организация для помощи семьям шехидов Первая в Германии Азербайджанская благотворительная организация Varlig-Fonds e.V. начала свою деятельность
Бизнес
11 января 2021 г. 12:58
В Германии создана благотворительная организация для помощи семьям шехидов

Первая в Германии Азербайджанская благотворительная организация Varlig-Fonds e.V. начала свою деятельность.

Как сообщает Report, вчера состоялось учредительное собрание фонда.

Varlig-Fonds e.V создан по инициативе азербайджанцев, проживающих в Германии. Одной из основных целей фонда является оказание помощи семьям шехидов Карабахской войны и ветеранов.

На собрании председателем правления фонда был избран Гурбан Алекперов, заместителями - Нурлан Мамедов и Джавидан Керимли.

Фонд будет принимать пожертвования от соотечественников, проживающих в ЕС. Сфера деятельности фонда широка и включает в себя пропаганду истории, музыки и культуры Азербайджана, а также поддержку развития науки и образования.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada şəhid, qazi ailələrinə yardım üçün xeyriyyə təşkilatı yaradılıb

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