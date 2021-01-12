В Германии раскрыли крупнейшую в мире торговую площадку даркнета

На площадке среди прочего продавались наркотики, фальшивые деньги, украденные или поддельные кредитные карты, анонимные SIM-карты и вредоносные программы

Немецкие правоохранители в понедельник закрыли и отключили от серверов предположительно крупнейшую в мире торговую площадку даркнета.

Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild.

Нелегальная торговая площадка DarkMarket включала в себя почти 500 тысяч пользователей и более 2 400 продавцов. Через платформу прошли по меньшей мере 320 тысяч сделок, оплата производилась в криптовалюте. Оборот составил около 140 миллионов евро. На площадке среди прочего продавались наркотики, фальшивые деньги, украденные или поддельные кредитные карты, анонимные SIM-карты и вредоносные программы.

В выходные центральная инспекция уголовной полиции Ольденбурга задержала 34-летнего австралийца недалеко от немецко-датской границы. Он, предположительно, является главой нелегальной площадки. В данный момент мужчина находится в СИЗО и отказывается от дачи показаний.

Немецкие следователи работали при поддержке коллег из ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Налогового управления США, а также полиции Австралии, Британии, Дании, Швейцарии, Украины и Молдавии. Координировал операцию Европол.

Следователи изъяли более 20 серверов в Молдавии и Украине. Правоохранители надеются таким образом получить данные организаторов, продавцов и покупателей.