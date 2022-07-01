В Гейгеле пройдет второй Национальный фестиваль "Яйлаг"

29-31 июля в Хан Яйлаг, расположенном на территории Гейгельского района, пройдет 2-й Национальный фестиваль "Яйлаг".

29-31 июля в Хан Яйлаг, расположенном на территории Гейгельского района, пройдет 2-й Национальный фестиваль "Яйлаг".

Об этом Report сообщает со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) при Минэкономики Азербайджана.

Организатором является Фонд истории и культуры ”Джавад хан " при поддержке KOBIA и других партнерских организаций.

Свою продукцию на фестивале смогут представить представители микро и малого бизнеса, а также мастера прикладного искусства с изделиями ручной работы - здесь будет действовать "квартал ремесел", где можно будет приобрести картины, подарки, сувениры, ювелирные украшения, текстильные изделия, игрушки и т. д.

Заинтересованные в участии могут обратиться в Агентство МСП, заполнив электронную форму по ссылке https://smb.gov.az/az/contact-form/exhibition-form/1 до 14 июля 2022 года.