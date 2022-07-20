В Габале пройдет выставка автомобилей "Кавказ Мотор Шоу 2022"

29-31 июля в Габале пройдет выставка автомобилей "Кавказ Мотор Шоу 2022".

29-31 июля в Габале пройдет выставка автомобилей "Кавказ Мотор Шоу 2022".

Как сообщили Report в общественном объединении "Ассоциация автомобильных дилеров Азербайджана" (AADA), организационную поддержку оказывает Азербайджанская автомобильная федерация (ААФ).

В развлекательном центре "Gabaland" состоится презентация самых современных и безопасных, самых технологичных и экологичных пассажирских и коммерческих автомобилей, которая пройдет уже в 17-й раз. Ожидается премьера в Азербайджане нескольких совершенно новых моделей.

Председатель правления AADA Натиг Зарбалиев отметил, что выставка, организованная при участии только официальных импортеров и дилеров автомобилей, уникальна:

"Цель выставки - показать населению самые современные модели автомобилей; пропаганда безопасности дорожного движения и культуры вождения; развитие автотуризма в регионах; повышение интереса молодежи к техническим видам спорта; привлечение внимания общественности к вопросам экологии".