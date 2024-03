Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики Азербайджана предоставил льготный кредит в размере 200 тыс. манатов на проект развития туризма в Габалинском районе.

Как сообщает Report, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, кредит выделен частному предпринимателю Азеру Лютвелиеву.