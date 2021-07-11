О нас
Report Georgia
Аудио новости

В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций

В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.
Бизнес
11 июля 2021 г. 01:59
В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций

Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.

Как передает Report, встреча состоялась в Венеции.

"После многих лет дискуссий и на основе прогресса, достигнутого в прошлом году, мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре", - говорится в коммюнике по итогам трехдневного мероприятия.

Страны G20 в коммюнике пригласили поддержать инициативу ещё не присоединившиеся к ней страны с тем, чтобы согласовать окончательные ее элементы к следующей встрече министров в октябре.

"Мы поддерживаем ключевые компоненты двух основных принципов перераспределения прибылей международных корпораций и эффективного глобального минимального налога", - говорится в коммюнике.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
Халафов: Очередной раунд переговоров с Россией о демаркации границы завершится сегодня
9 июля 2021 г. 11:23
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
Будет воздвигнут памятник, олицетворяющий азербайджано-турецкое братство
8 июля 2021 г. 10:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi