В G20 поддержали введение налога на доходы транснациональных корпораций

Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.

Участники встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки", поддержали проведение международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.

Как передает Report, встреча состоялась в Венеции.

"После многих лет дискуссий и на основе прогресса, достигнутого в прошлом году, мы достигли исторического соглашения о более стабильной и справедливой международной налоговой архитектуре", - говорится в коммюнике по итогам трехдневного мероприятия.

Страны G20 в коммюнике пригласили поддержать инициативу ещё не присоединившиеся к ней страны с тем, чтобы согласовать окончательные ее элементы к следующей встрече министров в октябре.

"Мы поддерживаем ключевые компоненты двух основных принципов перераспределения прибылей международных корпораций и эффективного глобального минимального налога", - говорится в коммюнике.