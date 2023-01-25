В Фонд развития предпринимательства представлены 3 проекта для реализации в Карабахе

Коммерческие банки Азербайджана подали заявки в Фонд развития предпринимательства по 3 проектам для реализации на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.

Коммерческие банки Азербайджана подали заявки в Фонд развития предпринимательства по 3 проектам для реализации на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Осман Халиев на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

"Заявки касались сферы промышленного производства, пищевой промышленности и сельского хозяйства. В этом году также предусмотрены льготные кредиты для предпринимателей, желающих заниматься предпринимательской деятельностью в Карабахе", - сказал О.Халиев.