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В Фонд развития предпринимательства представлены 3 проекта для реализации в Карабахе

В Фонд развития предпринимательства представлены 3 проекта для реализации в Карабахе Коммерческие банки Азербайджана подали заявки в Фонд развития предпринимательства по 3 проектам для реализации на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.
Бизнес
25 января 2023 г. 15:12
В Фонд развития предпринимательства представлены 3 проекта для реализации в Карабахе

Коммерческие банки Азербайджана подали заявки в Фонд развития предпринимательства по 3 проектам для реализации на освобожденных от оккупации территориях в прошлом году.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда развития предпринимательства при министерстве экономики Осман Халиев на пресс-конференции по итогам работы в 2022 году.

"Заявки касались сферы промышленного производства, пищевой промышленности и сельского хозяйства. В этом году также предусмотрены льготные кредиты для предпринимателей, желающих заниматься предпринимательской деятельностью в Карабахе", - сказал О.Халиев.

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Версия на азербайджанском языке Sahibkarlığın İnkişafı Fonduna Qarabağda reallaşdırılması üçün 3 layihə təqdim olunub

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