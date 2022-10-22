В Физули открылся Центр сертификационных услуг Asan

В налоговом управлении Физулинского района начал функционировать Центр сертификационных услуг ASAN

Учитывая расстояние между городом Горадиз, ряда сел Физулинского района и центром обслуживания территориального налогового управления №8, расположенного в Бейлагане, в налоговом управлении Физулинского района начал функционировать Центр сертификационных услуг Asan.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Сообщается, что создание нового Центра облегчает работу налогоплательщиков и служит созданию благоприятных условий для ускорения экономического возрождения в Физулинском районе, применения инновационных технологий и улучшения предпринимательской среды.