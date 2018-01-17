В феврале в Баку состоится финансовый форум

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ 28 февраля в Баку состоится финансовый форум.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам генеральный исполнительный директор Caspian European Club Мустафа Аббасбейли.

По словам М.Аббасбейли, на форуме ожидается участие официальных лиц правительства: "К форуму присоединятся руководители финансовых учреждений, в том числе министерства финансов, Палаты надзора за финансовыми рынками, министерства налогов, Госнефтефонда и пр.".

Представитель Caspian European Club также отметил, что намерен встретиться с министром налогов: "Новый министр открыт для предложений и намерен проводить реформы. Это дает нам дополнительные стимулы".

М.Аббасбейли также рассказал о направлении предложений: "Одно из направлений связано с предложениями по законодательству, а другое с применением действующего законодательства".