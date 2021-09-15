В Европе ожидается рекордный рост цен на жилье

В 2021 году рост цен на жилье в еврозоне побьет 30-летний рекорд.

В 2021 году рост цен на жилье в еврозоне побьет 30-летний рекорд.

Об этом сообщает Report со ссылкой на британскую аналитическую компанию Oxford Economics .

Согласно прогнозам, в четвертом квартале этого года рост может ускориться до 8% в годовом выражении. За весь год стоимость жилья, как ожидается, вырастет на 7%.

На 2022 год аналитики ждут удорожания недвижимости на 6%.

В числе причин ценового бума указываются простые условия для приобретения жилья, накопленные за пандемию коронавируса избыточные средства и быстрое восстановление рынка труда.