В Европе ожидается рекордный рост цен на жилье

В 2021 году рост цен на жилье в еврозоне побьет 30-летний рекорд.
Об этом сообщает Report со ссылкой на британскую аналитическую компанию
Согласно прогнозам, в четвертом квартале этого года рост может ускориться до 8% в годовом выражении. За весь год стоимость жилья, как ожидается, вырастет на 7%.
На 2022 год аналитики ждут удорожания недвижимости на 6%.
В числе причин ценового бума указываются простые условия для приобретения жилья, накопленные за пандемию коронавируса избыточные средства и быстрое восстановление рынка труда.