В Еврокомиссии назвали уровень влияния коронавируса на мировую экономику

Еврокомиссия (ЕК) считает в базовом сценарии, что пик вспышки нового китайского коронавируса придется на первый квартал 2020 года, а ее влияние на глобальную экономику будет относительно ограниченным.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в зимнем экономическом прогнозе ЕК.

"Вспышка и распространение коронавируса и его влияние на общественное здоровье, жизнь людей и экономическую активность были источником растущего беспокойства. Это породило неопределенность в отношении краткосрочных перспектив китайской экономики и степени трансграничного (негативного влияния) в тот момент, когда глобальная производственная активность остается на циклически низком уровне. Базовое предположение состоит в том, что пик вспышки произойдет в первом квартале, с относительно ограниченным глобальным влиянием", - говорится в документе.

ЕК отмечает, что продолжительность вспышки и принятых мер для сдерживания распространения коронавируса представляют собой "основной понижательный риск".

"Чем дольше он длится, тем выше вероятность побочных эффектов для экономических настроений и глобальных условий финансирования", - подчеркивается в документе.