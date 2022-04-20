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В этом году впервые пройдет Бакинский форум водных инноваций

В этом году впервые пройдет Бакинский форум водных инноваций 17 мая 2022 года в Baku Marriott Hotel Boulevard впервые в нашей стране пройдет Бакинский форум водных инноваций (Water İnnovation Forum Baku).
Бизнес
20 апреля 2022 г. 10:30
В этом году впервые пройдет Бакинский форум водных инноваций

17 мая 2022 года в Baku Marriott Hotel Boulevard впервые в нашей стране пройдет Бакинский форум водных инноваций (Water İnnovation Forum Baku).

Как передает Report, в мероприятии, посвященном рациональному использованию воды, оптимальным решениям в этой сфере и использованию передовых технологий по управлению качеством воды, переработке сточных вод, ожидается участие более 200 представителей местных и иностранных компаний.

Форум представит собой дискуссионную среду в целях содействия рациональному использованию воды в нашей стране, снижения негативного воздействия на окружающую среду посредством переработки сточных вод, изучения и применения эффективных и прогрессивных технологий в этой области, а также укрепления тесного сотрудничества государственного и частного секторов.

В ходе форума, который пройдет при содействии ООО AquaLink и компаний Nijhuis Saur Industries, A. O. Smith и Hach, будет организовано 3 панели, в каждой из которой выступят специалисты ведущих местных и мировых компаний. В форуме примут участие представители соответствующих государственных структур, организаций, местных и иностранных компаний.

Во время мероприятия будут созданы условия для демонстрации компаниями своей продукции и услуг.

Более подробную информацию о мероприятии Water Innovation Forum Baku, которое пройдет 17 мая 2022 года в Baku Marriott Hotel Boulevard и продлится с 09:00 до 19:00, можно узнать на официальном сайте www.wifbaku.az, проследив за аккаунтами в социальных сетях, а также зарегистрироваться для участия. Количество участников форума ограничено.

Facebook: https://www.facebook.com/WIF-BAKU-112278001445464/?ref=pages_you_manage

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Версия на азербайджанском языке Bu il ilk dəfə Bakı Su İnnovasiya Forumu keçiriləcək

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