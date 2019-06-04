В этом году в промышленных кварталах Азербайджана начнут работать еще 15 предприятий

В этом году в промышленных кварталах, действующих на территории Азербайджана, начнут действовать 15 новых предприятий.
Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в ходе своего выступления на мероприятии на тему "Государство - лучший партнер предпринимателя".
По словам министра, на данный момент функционирует 21 предприятие. В целом, в промышленных кварталах страны планируется инвестировать 140 млн манатов за счет 36 зарегистрированных резидентов, создать около 2 тыс. новых рабочих мест.
Напомним, что в этом году впервые в Азербайджане 25 апреля отмечался "День предпринимательства", согласно распоряжению президента Ильхама Алиева от подписал 21 апреля.
Aynur BayramovaАвтор новости