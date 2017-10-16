В этом году товарооборот между Азербайджаном и США вырос на 7% - ОБНОВЛЕНО

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Первая новость опубликована в 11:30

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В этом году наблюдается динамика роста товарооборота между США и Азербайджаном. Данный показатель в этом году увеличился на 7%, до 416 млн долларов. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

По словам Бабаева, дипломатические отношения между странами имеют 25-летнюю историю: "Сейчас в Азербайджане функционируют 235 американских компаний. Инвестиции американских компаний в Азербайджан достигают 12,17 млрд долларов. Их доходы от этих инвестиций составили 17 млрд долларов. Это говорит об эффективности вложений в Азербайджан. В свою очередь, азербайджанские бизнесмены также инвестируют в США. В частности, инвестиции Госнефтефонда Азербайджана в США достигли 3 млрд долларов".

Заместитель министра также дал подробную информацию о международных проектах в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства и туризма, которые Азербайджан реализует и принимает участие. Он также призвал американских бизнесменов к расширению деловых отношений с Азербайджаном.

Отметим, что более 150 предпринимателей приняли участие в азербайджано-американском бизнес-форуме в Баку.