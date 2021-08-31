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В этом году стоимость заявок на портале Azexport составила 284 млн долларов

В этом году стоимость заявок на портале Azexport составила 284 млн долларов В январе-июле 2021 года на портал Azexport поступили заявки на сумму 283,6 млн долларов США.
Бизнес
31 августа 2021 г. 14:41
В этом году стоимость заявок на портале Azexport составила 284 млн долларов

В январе-июле 2021 года на портал Azexport поступили заявки на сумму 283,6 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в августовском "Обзоре экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно отчету, только в июле стоимость заявок, поступивших на портал, составила 47 млн долларов.

В прошлом месяце больше всего экспортных заявок было на куриное мясо и яйцо, чай, табак, растительное масло, строительные материалы и т. д.

С января 2017 года по 31 июля 2021 года (за 55 месяцев) в Azexport поступили заявки на сумму 2,5 млрд долларов из 145 стран.

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Версия на азербайджанском языке Bu il azexport.az portalı vasitəsi ilə 284 mln dollarlıq məhsul sifariş edilib

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