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В этом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 31%

В этом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 31% В январе-мае этого года экспорт Азербайджана составил 15,4 млрд долларов США, по ненефтяному сектору - 1,2 млрд долларов США.
Бизнес
7 июня 2022 г. 16:48
В этом году ненефтяной экспорт Азербайджана увеличился на 31%

В январе-мае этого года экспорт Азербайджана составил 15,4 млрд долларов США, по ненефтяному сектору - 1,2 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций, об этом говорится в июньском выпуске ”Обзора экспорта“.

Согласно обзору, экспорт по ненефтяному сектору по сравнению с 2021 годом увеличился на 280,6 млн долларов США или на 30,9%.

Экспорт плодоовощной продукции за январь-май 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 6,4% и составил 219,2 млн долларов США. За соответствующий период экспорт продукции химической промышленности увеличился в 8 раз, алюминия и изделий из него - в 2 раза, черных металлов и изделий из них - на 49,8 %, хлопчатобумажной пряжи - на 23,7 %, хлопкового волокна - на 14,5%.

По состоянию на май этого года экспорт составил 3,6 млрд долларов США. Рост экспорта по ненефтяному сектору составил 5,7% или 222,4 млн долларов США.

В мае этого года экспорт продуктов питания составил 66,4 млн долларов США, а экспорт непродовольственных товаров, увеличившись на 24,7%, составил 156 млн долларов США.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's non-oil exports up 31%
Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Azərbaycanda qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 31 % artıb

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