В этом году KOBİA предоставила услуги около 8 тысячам человек

В первом полугодии текущего года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики оказало консультационные и прочие услуги около 8 тысячам субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства, а также лицам, желающим

В первом полугодии текущего года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики оказало консультационные и прочие услуги около 8 тысячам субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, а также лицам, желающим начать бизнес, с целью повышения их знаний и навыков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

За отчетный период центры развития МСП (KOBİM), действующие в 21 городе и районе страны, организовали более 400 бесплатных бизнес-тренингов с участием более 6 тысяч предпринимателей, лиц, желающих начать бизнес, и стартапов.

За указанный период KOBİM оказали консультационные услуги около 1 000 предпринимателям, а также поддержали создание более 180 новых субъектов МСП.