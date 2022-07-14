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В этом году KOBİA предоставила услуги около 8 тысячам человек

В этом году KOBİA предоставила услуги около 8 тысячам человек В первом полугодии текущего года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики оказало консультационные и прочие услуги около 8 тысячам субъектов микро -, малого и среднего предпринимательства, а также лицам, желающим
Бизнес
14 июля 2022 г. 15:36
В этом году KOBİA предоставила услуги около 8 тысячам человек

В первом полугодии текущего года Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики оказало консультационные и прочие услуги около 8 тысячам субъектов микро, малого и среднего предпринимательства, а также лицам, желающим начать бизнес, с целью повышения их знаний и навыков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

За отчетный период центры развития МСП (KOBİM), действующие в 21 городе и районе страны, организовали более 400 бесплатных бизнес-тренингов с участием более 6 тысяч предпринимателей, лиц, желающих начать бизнес, и стартапов.

За указанный период KOBİM оказали консультационные услуги около 1 000 предпринимателям, а также поддержали создание более 180 новых субъектов МСП.

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Версия на азербайджанском языке KOBİA bu il 8 minə yaxın şəxsə təlim və məsləhət xidməti göstərib

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