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В этом году из Азербайджана в Астрахань экспортировано 34 тонны томатов

В этом году из Азербайджана в Астрахань экспортировано 34 тонны томатов Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Астраханской области 1-10 января 2023 года проконтролировано более 228 тонн импортной продукции, поступившей на территорию области.
Бизнес
13 января 2023 г. 10:17
В этом году из Азербайджана в Астрахань экспортировано 34 тонны томатов

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Астраханской области 1-10 января 2023 года проконтролировано более 228 тонн импортной продукции, поступившей на территорию области.

Report сообщает об этом со ссылкой на Россельхознадзор.

На склад временного хранения поступили свежие томаты (34 т) из Азербайджана, а также киви (84 т), сушеный виноград (66 т) и свежий салат (43 т) из Ирана.

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния поступившей продукции должностными лицами ведомства отобраны образцы и направлены в испытательную лабораторию Астраханского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" для проведения исследований.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Həştərxana bu il 34 ton pomidor ixrac edilib

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