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В этом году граждане Азербайджана сократили покупки жилья в Турции

В этом году граждане Азербайджана сократили покупки жилья в Турции В феврале нынешнего года иностранным гражданам было продано 2 995 единиц недвижимости в Турции
Бизнес
15 марта 2021 г. 13:15
В этом году граждане Азербайджана сократили покупки жилья в Турции

В феврале нынешнего года граждане Азербайджана приобрели в Турции 77 квартир.

Как сообщает Report со ссылкой на Статуправление Турции, это на 13 квартир или на 14,4% меньше, чем в феврале 2020 года.

В целом, за январь-февраль 145 граждан Азербайджана приобрели жилье в Турции, что на 44 единицы, или на 23,3% меньше, чем за два первых месяца 2020 года.

Отметим, что в феврале нынешнего года иностранным гражданам было продано 2 995 единиц недвижимости в Турции, что на 1 053 единицы или на 26% меньше, чем в феврале 2020 года.

Лидерами покупки жилья в Турции стали граждане Ирана. В феврале граждане Ирана купили 477 квартир в Турции, а в январе-феврале - 936. На втором месте по этому показателю расположились граждане Ирака. Выходцы из этой страны в прошлом месяце купили в Турции 432 квартиры, а в январе-феврале - 817. Замыкают тройку россияне, в январе-феврале приобретшие в Турции 519 квартир.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını azaldıb

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