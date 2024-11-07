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В этом году экспорт томатов из Азербайджана увеличился почти на 5%

В этом году экспорт томатов из Азербайджана увеличился почти на 5% В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 118 922 тонны томатов на сумму 141 млн 965 тыс. долларов США, что на 12,4% и 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Бизнес
7 ноября 2024 г. 11:26
В этом году экспорт томатов из Азербайджана увеличился почти на 5%

В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 118 922 тонны томатов на сумму 141 млн 965 тыс. долларов США, что на 4,8% и 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

"Растущий интерес к тепличному выращиванию позволяет производить как конкурентоспособную продукцию, так и экспортировать больше продукции на зарубежные рынки. Помидоры, выращенные в тепличных условиях в Азербайджане, в основном экспортируются на российские рынки", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanın pomidor ixracı 5 %-ə yaxın artıb

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