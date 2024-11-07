В этом году экспорт томатов из Азербайджана увеличился почти на 5%

В этом году экспорт томатов из Азербайджана увеличился почти на 5%

В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 118 922 тонны томатов на сумму 141 млн 965 тыс. долларов США, что на 12,4% и 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

https://static.report.az/photo/886d40b3-c008-375e-940f-ecc973b36fb0.jpg https://static.report.az/photo/886d40b3-c008-375e-940f-ecc973b36fb0.jpg

В январе-октябре текущего года Азербайджан экспортировал 118 922 тонны томатов на сумму 141 млн 965 тыс. долларов США, что на 4,8% и 12,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства. "Растущий интерес к тепличному выращиванию позволяет производить как конкурентоспособную продукцию, так и экспортировать больше продукции на зарубежные рынки. Помидоры, выращенные в тепличных условиях в Азербайджане, в основном экспортируются на российские рынки", - говорится в сообщении. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram