О нас

В этом году экспорт произведенной в Нахчыване продукции превысил 7 млн долларов

В этом году экспорт произведенной в Нахчыване продукции превысил 7 млн долларов 12:15
Бизнес
9 октября 2024 г. 12:51
В этом году экспорт произведенной в Нахчыване продукции превысил 7 млн долларов

За 8 месяцев текущего года экспорт продукции, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), составил на сумму 7 млн 287,5 тыс. долларов США.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Центре сертификации и метрологии при Государственной службе антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики НАР, продукция экспортирована в Грузию, Россию, Йемен, Кыргызстан, Турцию и другие страны. При этом экспорт в Грузию составил 2 млн 774,3 тыс. долларов США, в РФ - 993,5 тыс. долларов, Йемен - 902,5 тыс. долларов.

Поступления по выданным в этом году сертификатам происхождения продукции выросли в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 29,8 тыс. манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bu il Naxçıvanda istehsal olunan məhsulların ixracı 7 milyon dolları ötüb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
Президент Ильхам Алиев принял участие в официальном приеме в честь глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 20:25
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
В Москве состоялся неформальный обед глав государств и правительств СНГ
8 октября 2024 г. 00:05
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
Кеми Себа: COP29 станет важной платформой для обсуждения неоколониализма в свете экологических проблем Африки
5 октября 2024 г. 18:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi