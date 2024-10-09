В этом году экспорт произведенной в Нахчыване продукции превысил 7 млн долларов

12:15

За 8 месяцев текущего года экспорт продукции, произведенной в Нахчыванской Автономной Республике (НАР), составил на сумму 7 млн 287,5 тыс. долларов США.

Как сообщили нахчыванскому бюро Report в Центре сертификации и метрологии при Государственной службе антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики НАР, продукция экспортирована в Грузию, Россию, Йемен, Кыргызстан, Турцию и другие страны. При этом экспорт в Грузию составил 2 млн 774,3 тыс. долларов США, в РФ - 993,5 тыс. долларов, Йемен - 902,5 тыс. долларов.

Поступления по выданным в этом году сертификатам происхождения продукции выросли в 3,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 29,8 тыс. манатов.