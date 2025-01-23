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В этом году Бакинская водная неделя пройдет в сентябре

В этом году Бакинская водная неделя пройдет в сентябре Вторая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству, пройдет 12-14 сентября.
Бизнес
23 января 2025 г. 14:26
В этом году Бакинская водная неделя пройдет в сентябре

Вторая Бакинская водная неделя, в рамках которой проводится Международная выставка и конференция по водному хозяйству, пройдет 12-14 сентября.

Как сообщает Report со ссылкой на организатора мероприятия Caspian Event Organizers, Бакинская водная неделя, являющаяся одним из важных и приоритетных направлений по водному хозяйству не только в Азербайджане, но и во всем мире, впервые была проведена в 2024 году.

В мероприятии приняли участие 97 компаний из 16 стран, за три дня мероприятие посетили около 4 500 человек.

В рамках выставки было проведено 145 деловых B2B-встреч.

Международная выставка и конференция была организована при поддержке Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана и нацелена на дальнейшее развитие этой отрасли в стране, обсуждение существующих проблем и поиск решений.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrda Bakıda Su Həftəsi keçiriləcək

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