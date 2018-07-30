В этом году "Азеркосмос" получил 12,7 млн долларов прибыли от 19 стран

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года ОАО "Азеркосмос" экспортировало услуги (услуги спутниковых телекоммуникаций и оптические спутниковые услуги) в 19 стран мира.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Экспортном отчете" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

По информации, в первые 6 месяцев этого года "Азеркосмос" заработал 12,7 млн долларов от экспорта спутниковых и телекоммуникационных услуг.

Прибыль ОАО "Азеркосмос" от экспорта услуг составляет 88% от общего дохода. В июне 2018 года стоимость экспорта услуг ОАО "Азеркосмос" составила 1,6 млн долларов США.