В этом году Азербайджан сократил экспорт табака и его промышленных заменителей

11:46

В январе-мае этого года в Азербайджан импортировано табака и табачных изделий на сумму 41,330 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 8,887 млн долларов или на 27,39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом месяце этого года импорт табака и табачных изделий составил 0,94% от общего объема импорта.

За отчетный период из Азербайджана было экспортировано табака и его промышленных заменителей на 2,774 млн долларов, что на 2,627 млн долларов или на 48,64% меньше годового показателя.

Экспорт табака и его заменителей составил 0,04% от общего объема экспорта.