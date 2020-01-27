​В еще двух районах Баку организуют выездную регистрацию недвижимости

С 27 по 31 января в Низаминском и Хатаинском районах Баку будут организованы выездные службы для государственной регистрации квартир, сообщает Report со ссылкой на Госкомитет по вопросам имущества.

Процесс регистрации охватит около 1032 квартиры по следующим адресам: в Низаминском районе - улица Б. Нуриева, квл 2383-2387 (27 января), ул. Э. Сулейманова, квл 2383 (28 января); в Хатаинском районе - Белый город, ул. 1-ая Яшыл Ада, 7, (29 января); ул. Генерала Шихлинского, 42а, (30 января), улица А. Гулиева, квл 1131 (31 января).

Желающие зарегистрировать свои квартиры должны предоставить удостоверения личности, выписки из протокола и финансовые справки в мобильный офис.