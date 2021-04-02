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В ЕС подсчитали, сколько человек лишились работы из-за пандемии

В ЕС подсчитали, сколько человек лишились работы из-за пандемии Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее
Бизнес
2 апреля 2021 г. 12:45
В ЕС подсчитали, сколько человек лишились работы из-за пандемии

Борьба с пандемией коронавируса в Евросоюзе привела к тому, что около 6 млн человек лишились работы, сильнее всего этот кризис ударил по молодежи. Еврокомиссия работает над тем, чтобы в ЕС не выросло «потерянное поколение».

Как передает Report, об этом сказал в интервью РИА Новости еврокомиссар по занятости и социальным правам Николас Шмит.

«Безработица в ЕС выросла до 7,3% в январе 2021 года с 6,6% годом ранее. Пандемия стала причиной того, что 6 миллионов человек потеряли работу. Особенно сильно пострадала молодежь: почти 3 миллиона молодых людей в настоящее время в ЕС не имеют работы. У нас есть общий долг — гарантировать, чтобы они не стали потерянным поколением», — сказал Н.Шмит.

Еврокомиссия запустила программу «Поддержка занятости молодежи», чтобы вместе с инициативой «Гарантия для молодежи» расширять возможности трудоустройства для молодых людей. В рамках проекта «Гарантия для молодежи» страны Евросоюза обязались сделать так, чтобы все молодые люди в возрасте до 30 лет получали качественное предложение о трудоустройстве, продолжении обучения или о стажировке в течение четырех месяцев после того, как они стали безработными или покинули учебное заведение, напомнил Н.Шмит.

Экономика Евросоюза весной прошлого года погрузилась в сильнейший за многие десятилетия кризис, поскольку были введены жесткие ограничения на социально-экономическую жизнь. Среди них закрытие границ, остановка туризма, ограничение работы непродовольственных магазинов, салонов красоты, спортивных клубов, ограничения на проведение массовых мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqında pandemiyaya görə işsiz qalanların sayı açıqlandı
Версия на английском языке EU calculates job losses throughout pandemic

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