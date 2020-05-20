В ЕС могут лишиться работы более 30 млн человек

Более 30 млн человек в 27 странах Евросоюза могут лишиться работы в ближайшее время.

Как передает Report, об этом сообщил еврокомиссар по вопросам занятости и социальным правам Николя Шмидт. По его словам, сейчас они находятся в состоянии частичной занятости.

По данным Евростата на февраль 2020 года, в ЕС было 14,1 млн безработных.

«Если не принять экстренных мер, частичная занятость может превратиться в полноценную безработицу. США продемонстрировали нам, как ситуация в сфере безработицы буквально взорвалась в течение месяца, Европа не может этого допустить»,— сказал Шмидт на видеобрифинге в Брюсселе.

По его словам, нужно сосредоточиться на борьбе с безработицей среди молодежи (по европейской классификации — до 29 лет). В некоторых европейских странах без работы сейчас каждый второй молодой житель.

Напомним, что 19 мая Совет ЕС одобрил временный механизм поддержки занятости на фоне COVID-19 под названием SURE. В рамках него странам ЕС выдадут кредиты на общую сумму до 100 млрд евро кредитных средств на основании гарантий из бюджета ЕС в 25 млрд евро, которые будут предоставлены в виде льготных займов европейским работодателям, чтобы удержать их от увольнения хотя бы части своих сотрудников, предложив им, в частности, программы переподготовки или повышения квалификации.

"Обучение и переподготовка в этих условиях обретают особое значение. Люди должны иметь возможность получить новые навыки, чтобы работать в новых условиях нынешнего кризиса. Чем меньше навыков имеет работник, тем ниже его шансы сохранить работу", - отметил еврокомиссар. Он добавил, что кризис также нанесет тяжелый удар по состоянию мигрантов и политических беженцев в ЕС, а также цыганского населения. Основная масса экономических мигрантов в Европе не имеет достаточно высоких навыков, или даже "спотыкаются" о языковый барьер, что препятствует их интеграции в европейский рынок труда. Что касается лиц, имеющих статус политических беженцев, то они в большинстве стран ЕС вообще не имеют права на работу, живут на социальные пособия, которые из-за огромной нагрузки на бюджеты могут начать быстро сокращаться.

Шестого мая Еврокомиссия опубликовала свой весенний экономический прогноз, согласно которому в 2020 году ЕС ожидает беспрецедентный в истории сообщества спад в 7,7%.