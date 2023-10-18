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В Эр-Рияде состоялось заседание совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия

В Эр-Рияде состоялось заседание совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия В Эр-Рияде при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики состоялось 3-е заседание совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.
Бизнес
18 октября 2023 г. 12:09
В Эр-Рияде состоялось заседание совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия

В Эр-Рияде при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики состоялось 3-е заседание совместного делового совета Азербайджан-Саудовская Аравия.

Как сообщает Report со ссылкой на KOBİA, представители агентства и азербайджанские бизнесмены посетили Саудовскую Аравию с деловым визитом.

Заседание было посвящено вопросам сотрудничества между Азербайджаном и Саудовской Аравией в области строительства и возможностям инвестирования. В мероприятии приняли участие представители KOBIA, Федерации палат Саудовской Аравии и других структур, бизнесмены, работающие в строительном секторе обеих стран.

Сопредседатель делового совета, председатель правления KOBIA Орхан Мамедов проинформировал о развитии строительного сектора в Азербайджане, инвестиционных возможностях и пригласил деловые круги обеих стран к активному сотрудничеству в этой области.

Отмечено, что строительный сектор является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей в Азербайджане и третьим по значимости сектором после сельского хозяйства и торговли с точки зрения обеспечения занятости. В Азербайджане имеются цементные заводы, работающие на основе новейших технологий, предприятия по производству металлоконструкций и строительных материалов. В этой сфере работают около 15 тыс. субъектов МСП.

В рамках мероприятия между бизнесменами состоялся обмен информацией и опытом, проведены презентации, обсуждены возможности реализации совместных инициатив и проектов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏr-Riyadda Azərbaycan-Səudiyyə Ərəbistanı Birgə İşgüzar Şurasının iclası keçirilib

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