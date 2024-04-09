В Экономическом совете обсудили текущие вопросы

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в Кабмине, на заседании под руководством премьер-министра Али Асадова обсуждена текущая ситуация в сфере макроэкономической и финансовой стабильности и направления политики, включая основные направления денежной политики, развитие банковского и страхового сектора, производство сельскохозяйственной продукции, продовольственная безопасность, эффективное использование земель, аграрный экспорт, задачи и цели на 2024-2030 годы и другие вопросы.

На заседании заслушаны доклады председателя Центрального банка Талеха Кязымова, министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова, председателя Государственного таможенного комитета Шахина Багирова и замминистра экономики Самеда Баширли.

По итогам заседания были приняты необходимые решения и даны соответствующие поручения.