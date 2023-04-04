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В Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум

В Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум Сегодня в Душанбе открывается таджикско-азербайджанский инвестиционный форум.
Бизнес
4 апреля 2023 г. 14:31
В Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум

Сегодня в Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Таджикистана, в форуме ожидается участие руководителей и должностных лиц министерств и ведомств, предпринимателей, инвесторов и представителей компаний и предприятий различных сфер экономики Азербайджана и Таджикистана.

В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности в сферах туризма, промышленности, энергетики, услуг и др.

Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2022 году составил 6,2 млн долларов США.

Около 95% двустороннего товарооборота приходится на импорт азербайджанских товаров Таджикистаном.

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