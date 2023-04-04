Сегодня в Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум.
Как передает Report со ссылкой на СМИ Таджикистана, в форуме ожидается участие руководителей и должностных лиц министерств и ведомств, предпринимателей, инвесторов и представителей компаний и предприятий различных сфер экономики Азербайджана и Таджикистана.
В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности в сферах туризма, промышленности, энергетики, услуг и др.
Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.
По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2022 году составил 6,2 млн долларов США.
Около 95% двустороннего товарооборота приходится на импорт азербайджанских товаров Таджикистаном.