В Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум

Сегодня в Душанбе открывается таджикско-азербайджанский инвестиционный форум.

Сегодня в Душанбе пройдет азербайджано-таджикский инвестиционный форум.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Таджикистана, в форуме ожидается участие руководителей и должностных лиц министерств и ведомств, предпринимателей, инвесторов и представителей компаний и предприятий различных сфер экономики Азербайджана и Таджикистана.

В рамках форума будут представлены инвестиционные возможности в сферах туризма, промышленности, энергетики, услуг и др.

Ожидается подписание новых документов о сотрудничестве между субъектами государственного и частного секторов двух стран.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном в 2022 году составил 6,2 млн долларов США.

Около 95% двустороннего товарооборота приходится на импорт азербайджанских товаров Таджикистаном.