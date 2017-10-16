В Душанбе открывается Форум арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Форум арабского экономического сотрудничества со странами Центральной Азии и Азербайджана открывается сегодня в Душанбе, передает Report со ссылкой на Asia-Plus.

В работе форума принимают участие делегации 28 стран, возглавляемые министрами иностранных дел или министрами экономики. В частности в Форуме принимают участие представители 22 государств, входящих в Лигу арабских стран, пяти стран Центральной Азии и Азербайджана.

Ожидаются выступления президента Таджикистана Эмомали Рахмона, министра иностранных дел Джибути - председателя совета министров Лиги арабских государств (ЛАГ) Махмуда Али Юсуфа и генсека ЛАГ Ахмада Абулгейта.

В ходе форума будут обсуждены вопросы, связанные с развитием экономического сотрудничества, партнерства, содействия в улучшении и развитии отношений между арабскими странами и государствами Центральной Азии и Азербайджана, а также вопросы поддержания мира и стабильности в регионе.

По итогам мероприятия планируется принять Душанбинскую декларацию.