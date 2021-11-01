В Дубае пройдет Азербайджанский инвестиционный форум

2-5 ноября делегация во главе с министром экономики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Микаилом Джаббаровым пос

2-5 ноября делегация во главе с министром экономики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Микаилом Джаббаровым посетит Дубай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В ОАЭ состоится 8-е заседание межправительственной комиссии и Азербайджанский инвестиционный форум, будут организованы встречи делегации с официальными и бизнес-представителями ОАЭ, визит на Всемирную выставку “Dubai Expo 2020”, которая считается важной платформой для привлечения иностранных инвестиций и демонстрирует инвестиционные возможности нашей страны.