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В Дубае пройдет Азербайджанский инвестиционный форум

В Дубае пройдет Азербайджанский инвестиционный форум 2-5 ноября делегация во главе с министром экономики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Микаилом Джаббаровым пос
Бизнес
1 ноября 2021 г. 18:54
В Дубае пройдет Азербайджанский инвестиционный форум

2-5 ноября делегация во главе с министром экономики, сопредседателем Совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) Микаилом Джаббаровым посетит Дубай.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

В ОАЭ состоится 8-е заседание межправительственной комиссии и Азербайджанский инвестиционный форум, будут организованы встречи делегации с официальными и бизнес-представителями ОАЭ, визит на Всемирную выставку “Dubai Expo 2020”, которая считается важной платформой для привлечения иностранных инвестиций и демонстрирует инвестиционные возможности нашей страны.

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Версия на английском языке Azerbaijani investment forum to be held in Dubai
Версия на азербайджанском языке Dubayda Azərbaycan İnvestisiya Forumu keçiriləcək

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