В Дубае появится небоскреб в форме подковы

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ В Объединенных Арабских Эмиратах в городе Дубае началось строительство небоскреба в форме подковы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Arabian Business.

Согласно информации, предусмотрено строительство здания из двух башен. В башне A будет 19 этажей, на которых разместятся 257 студий, двухкомнатных и трехкомнатных квартир, а также бассейны с контролируемой температурой, спа, спортзалы, сад на крыше и детская игровая зона. В башне B будет 18 этажей, включающих 90 трех - , четырех - и пятикомнатные апартаменты.

Цены на недвижимость в комплексе будут начинаться от 225 тыс. долларов за студию.