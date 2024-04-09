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В домах МСП в Азербайджане в I квартале было оказано около 100 тыс. услуг

В домах МСП в Азербайджане в I квартале было оказано около 100 тыс. услуг За январь-март текущего года в домах МСП, принадлежащих Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, предпринимателям было оказано более 99 тыс. услуг.
Бизнес
9 апреля 2024 г. 16:26
В домах МСП в Азербайджане в I квартале было оказано около 100 тыс. услуг

За январь-март текущего года в домах МСП, принадлежащих Агентству по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, предпринимателям было оказано более 99 тыс. услуг.

Как сообщили Report в KOBİA, более 80 тыс. услуг пришлось на Бакинский дом МСП, около 15 тыс. - на Евлахский дом МСП, более 4 тыс. - на Хачмазский дом МСП.

Около 91 тыс. услуг оказали государственные структуры (G2B), 9 тыс. - бизнес-структуры (B2B).

Уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, предоставляемыми в домах МСП, составил 98%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı KOB evlərində I rübdə 100 minə yaxın xidmət göstərilib

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