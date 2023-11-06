В домах МСП предпринимателям оказано около 285 тысяч услуг

С января по сентябрь этого года в домах МСП, принадлежащих Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, предпринимателям было оказано около 285 тысяч услуг.

С января по сентябрь этого года в домах МСП, принадлежащих Агентству развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики, предпринимателям было оказано около 285 тысяч услуг.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на долю Бакинского дома МСП пришлось более 224 тысяч услуг, Евлахского дома МСП - более 44 тысяч, а Хачмазского дома МСП - около 17 тысяч.

Более 271 тыс. услуг оказали государственные структуры (G2B), около 14 тыс. - бизнес-структуры (B2B).

Предприниматели обращались за получением банковских, транспортных, налоговых, таможенных, почтовых услуг, а также получением сертификата происхождения.

Уровень удовлетворенности предпринимателей услугами, предоставляемыми в домах МСП, составил 98%.