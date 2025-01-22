В декабре самый высокий рост цен на недвижимость наблюдался в Наримановском районе Баку

В декабре 2024 года на рынке недвижимости в Баку цены на вторичное жилье выросли в среднем на 10,5%, а на новостройки - на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В декабре 2024 года на рынке недвижимости в Баку цены на вторичное жилье выросли в среднем на 10,5%, а на новостройки - на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Об этом сообщил Report председатель Общества оценщиков Азербайджана Вугар Орудж.

По его словам, самые высокие цены на жилье были зафиксированы в Наримановском районе Баку. Здесь цены на старые постройки выросли на 14%, а на новостройки - на 16%.

Рост цен наблюдался и в других районах Баку. В Сабаильском районе цены на старые постройки выросли на 13%, а на новостройки - на 15,2%. В Насиминском районе эти показатели составили соответственно 12,2% и 15,2%.

В Низаминском районе вторичное жилье подорожало на 11,7%, новостройки - на 12%, в Ясамальском районе рост цен составил соответственно 11,1% и 12,8%.

Хотя в Гарадагском и Сабунчинском районах рост цен был менее значительным, все же наблюдается определенная динамика. В Гарадагском районе вторичное жилье подорожало на 7%, а новостройки - на 8%. В Сабунчинском районе цены на старые постройки выросли на 8%, а на новостройки - на 10%.

В Сураханском и Бинагадинском районах рост цен на старые постройки составил соответственно 6,8% и 8,3%, а на новостройки - 9,5% и 9,6%.