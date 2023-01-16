В Давосе прошло официальное открытие Всемирного экономического форума

В швейцарском Давосе прошла официальная церемония открытия 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В швейцарском Давосе прошла официальная церемония открытия 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как передает Report , трансляция мероприятия велась на сайте форума.

На открытии ВЭФ выступил его основатель, Клаус Шваб, подчеркнувший значимость форума как площадки, объединяющей все заинтересованные стороны.

"Я думаю, что необходимо иметь платформу, в которой участвуют все заинтересованные стороны глобального общества: правительства, бизнес, гражданское общество, молодое поколение", — указал Шваб. Во время своей речи он также выразил надежду, что участники форума сумеют найти пути решения существующих кризисов.

Форум завершится 20 января, его девиз в этом году — "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Всего, по подсчетам организаторов, на мероприятии соберется рекордное количество участников — более 2,7 тысячи человек.