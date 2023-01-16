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В Давосе прошло официальное открытие Всемирного экономического форума

В Давосе прошло официальное открытие Всемирного экономического форума В швейцарском Давосе прошла официальная церемония открытия 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).
Бизнес
16 января 2023 г. 23:18
В Давосе прошло официальное открытие Всемирного экономического форума

В швейцарском Давосе прошла официальная церемония открытия 53-го заседания Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Как передает Report, трансляция мероприятия велась на сайте форума.

На открытии ВЭФ выступил его основатель, Клаус Шваб, подчеркнувший значимость форума как площадки, объединяющей все заинтересованные стороны.

"Я думаю, что необходимо иметь платформу, в которой участвуют все заинтересованные стороны глобального общества: правительства, бизнес, гражданское общество, молодое поколение", — указал Шваб. Во время своей речи он также выразил надежду, что участники форума сумеют найти пути решения существующих кризисов.

Форум завершится 20 января, его девиз в этом году — "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". Всего, по подсчетам организаторов, на мероприятии соберется рекордное количество участников — более 2,7 тысячи человек.

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