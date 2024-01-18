Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС проекты по альтернативным источникам энергии
Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС проекты по альтернативным источникам энергииМинистр экономики Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстрой реализуемые в Азербайджане проекты по альтернативным источникам энергии.
Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстрой реализуемые в Азербайджане проекты по альтернативным источникам энергии.
Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".
На встрече, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, также были затронуты различные аспекты политики в области устойчивой энергетики.
"Кроме того, обсудили реализуемые в Азербайджане проекты по расширению использования альтернативных источников энергии, цели нашей страны, направленные на решение проблем изменения климата, а также предстоящую работу в связи с организацией COP29", - говорится в публикации.
On the sidelines of the Davos Economic Forum (@wef), we met with Wopke Hoekstra (@WBHoekstra), the Commissioner for Climate Action of the European Commission. Our discussions covered the projects implemented in #Azerbaijan to enhance the utilization of alternative #energy…