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Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС проекты по альтернативным источникам энергии

Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС проекты по альтернативным источникам энергии Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстрой реализуемые в Азербайджане проекты по альтернативным источникам энергии.
Бизнес
18 января 2024 г. 15:15
Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС проекты по альтернативным источникам энергии

Министр экономики Микаил Джаббаров обсудил с комиссаром ЕС по вопросам климата Вопке Хукстрой реализуемые в Азербайджане проекты по альтернативным источникам энергии.

Как сообщает Report, об этом Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

На встрече, которая состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, также были затронуты различные аспекты политики в области устойчивой энергетики.

"Кроме того, обсудили реализуемые в Азербайджане проекты по расширению использования альтернативных источников энергии, цели нашей страны, направленные на решение проблем изменения климата, а также предстоящую работу в связи с организацией COP29", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Mikayil Jabbarov mulls projects on alternative energy sources with EU commissioner
Версия на азербайджанском языке Davosda Azərbaycanda alternativ enerji mənbələrindən istifadənin artırılması müzakirə olunub

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