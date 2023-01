В Давосе обсуждена устойчивая экономическая политика Азербайджана

Проводимая в Азербайджане устойчивая экономическая политика обсуждена в Давосе.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"В рамках участия президента Ильхама Алиева на Всемирном экономическом форуме в Давосе 19 января на сессии "Промышленные стратегии будущего поколения" состоялся обмен мнениями о проводимой в Азербайджане устойчивой экономической политике, направлениях развития промышленности, партнерстве государственного и частного секторов и важности расширения международного сотрудничества", - отметил министр.

Джаббаров также сообщил, что 18 января он принял участие в сессии на тему "Бизнес-консорциум: К новому видению будущего бизнеса": "Мы обменялись мнениями о механизмах, реализуемых государством для улучшения бизнес-среды, и роли бизнеса в этой сфере".