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В Дашкесане в рамках акции, приуроченной ко 100-летию академика Зарифы Алиевой, проведено обследование глаз

В Дашкесане в рамках акции, приуроченной ко 100-летию академика Зарифы Алиевой, проведено обследование глаз При совместной организации Закрытого Акционерного Общества AzerGold и Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой в Дашкесанском районе впервые организована акция, в рамках которой в мобильной клинике было проведено обследование глаз
Бизнес
26 апреля 2023 г. 11:49
В Дашкесане в рамках акции, приуроченной ко 100-летию академика Зарифы Алиевой, проведено обследование глаз

При совместной организации Закрытого Акционерного Общества AzerGold и Национального центра офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой в Дашкесанском районе впервые организована акция, в рамках которой в мобильной клинике было проведено обследование глаз.

Данная акция прошла в рамках 100-летия выдающегося ученого Зарифы Алиевой, внесшей значительный вклад в развитие офтальмологии в нашей стране своей обширной научной деятельностью. В первый день акции к обследованию были привлечены члены семей шехидов Отечественной войны, а также ветераны. Всего в акции приняли участие около 300 жителей Дашкесана.

В мобильной клинике, оснащенной современным диагностическим оборудованием с широкими возможностями, граждане воспользовались услугами врачей Национального центра офтальмологии по общему осмотру глаз, диагностике зрения, измерению внутриглазного давления, определению оптической силы глаза и другим медицинским услугам. Во время обследований у граждан были выявлены пресбиопия, миопический астигматизм, аллергический конъюнктивит, синдром сухого глаза и т. д. Им были назначены соответствующие курсы лечения.

Медицинские акции подобного рода регулярно организуются ЗАО AzerGold совместно с партнерскими организациями с целью повышения доступности услуг в сфере здравоохранения для местных общин, особенно жителей отдаленных сел, а также пропаганды культуры профилактических осмотров.

Напомним, что в ходе акций по обследованию, проводимых AzerGold, Фондом Гейдара Алиева совместно с Общественным Объединением "Региональное развитие" и Бакинским центром здоровья с 2021 года, в общей сложности более 1 000 жителей Дашкесана получили бесплатные медицинские услуги в области хирургии, педиатрии, терапии, эндокринологии, гепатологии, оториноларингологии, кардиологии, урологии, а также онкологии.

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