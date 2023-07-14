В CinemaPlus прошел предпремьерный показ фильма "Миссия невыполнима"

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ Amburan Mall в поселке Бильгя состоялся предпремьерный показ американского шпионского боевика компания Paramount Pictures "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1".

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus в ТЦ Amburan Mall в поселке Бильгя состоялся предпремьерный показ американского шпионского боевика компания Paramount Pictures "Миссия невыполнима: Смертельная расплата, часть 1".

Как сообщает Report, это седьмой фильм из франшизы "Миссия невыполнима" с бюджетом 290 000 000 долларов.

Режиссер и сценарист картины Кристофер Маккуорри.

Главную роль в картине исполняет Том Круз, а также Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Шей Уигэм, Кэри Элвес, Роб Делани и Индира Варма.

Коротко о фильме: Итан Хант и его команда приступили к опаснейшему заданию. Им необходимо отследить ужасающее оружие, которое способно уничтожить человечество, прежде чем оно попало в плохие руки. На кону — судьбы миллиардов людей и собственное будущее, начинается гонка со смертью. Герой столкнется с мистическим и могущественным немезисом Габриэлем и, возможно, ему понадобится пожертвовать теми, кто ему дорог больше всего.

В этот вечер гостями были звезды шоу бизнеса, журналисты, блогеры, предприниматели и руководители крупных организаций.

Фильм показывается на 3-х языках: русский, английский и турецкий. Также фильм "Миссия невыполнима: Смертельная расплата" можно посмотреть в кинотеатре CinemaPlus, расположенном в торговом центре Deniz Mall с новейшей технологией 4DX в Азербайджане.