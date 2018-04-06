В БВШН вручены дипломы выпускникам Школы управления проектами

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония вручения дипломов выпускникам групп "Stream 16" и "Stream 17" Школы управления проектами (Schoolof Project Management – SPM) – совместной инициативы, которая реализуется БВШН, BP и партнерами компании по совместным проектам, а также британской компанией Twenty Eighty Strategy Execution (Stratex).

Как сообщает Report, сертификаты Университета Джорджа Вашингтона (США) о присвоении степени магистров были вручены успешно завершившим учебу в SPM 52 специалистам из 24 компаний и организаций, в том числе SOCAR, BP, Pasha Holding, Paşa Siğorta, ПО "Азнефть", SOCAR AQŞ, SOCAR Upstream, министерству труда и социальной защиты населения, Операционной компании Baku City Circuit, Текстильному Парку Гилан, Azerconnect, Atlantic Waste Solutions и ООО AzIn Telekom.

В церемонии, которая состоялась в кампусе Высшей школы, приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов, региональный вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и другие официальные лица.

Открывая церемонию, ректор БВШН Эльмар Гасымов тепло поздравил выпускников Школы управления проектами. Он пожелал им успешного и эффективного использования в работе полученных знаний в области управления проектами.

Вице-президент SOCAR по нормативам, кадрам и информационным технологиям Халик Мамедов назвал SPM самым успешным проектом по повышению квалификации местных специалистов и поблагодарил руководство Высшей школы за реализацию проекта на высоком уровне. Отметив, что Государственная нефтяная компания постоянно содействует обучению и профессиональному развитию персонала, он сообщил, что 21 сотрудник компании и ее предприятий являются студентами Школы управления проектами.

Вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана Фархад Гаджиев и менеджер по развитию бизнеса компании Twenty Eighty Strategy Execution Эд Хьюз, принимающий активное участие в деятельности SPM, также поздравили выпускников Школы управления проектами.

На церемонии выступил выпускник SPM, заместитель министра труда и социальной защиты населения республики Метин Керимли. Программа обучения управлению проектами вносит значительный вклад в повышение уровня профессиональной подготовки местных специалистов, и я горжусь тем, что являюсь выпускником этой Школы, сказал он.

Затем ректор БВШН Эльмар Гасымов, вице-президент SOCAR Халик Мамедов, вице-президент BP Бахтияр Асланбейли и менеджер по развитию бизнеса компании Stratex Эд Хьюз вручили выпускникам Школы управления проектами сертификаты Университета Джорджа Вашингтона о присвоении степени магистров и подарки.

После окончания торжественной части участники церемонии – гости и выпускники SPM – смогли пообщаться в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и сделать фотографии на память.

За последний год заметно вырос интерес к Школе управления проектами со стороны государственных организаций и частных компаний, которые направляют на учебу в SPM своих лучших и наиболее перспективных специалистов. Обучение в Школе ведется по семи модулям на основе образовательных программ магистратуры Университета Джорджа Вашингтона, в которые входят, среди других, такие учебные курсы, как "Управление проектами", "Руководство проектами (лидерство) и коммуникации", "Управление рисками", "Составление графика работ и контроль затрат", "Качество для менеджеров проектов" и "Навыки ведения переговоров для менеджеров проекта".