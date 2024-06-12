В Бурсе обсудили возможности инвестирования в Азербайджан

В турецкой Бурсе прошел семинар на тему "Инвестиционная среда Азербайджана: стимулирование, льготы, возможности импорта и экспорта", организованный Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSP).

В турецкой Бурсе прошел семинар на тему "Инвестиционная среда Азербайджана: стимулирование, льготы, возможности импорта и экспорта", организованный Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSP).

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба ВTSP на платформе Linkedin.

В мероприятии приняли участие заместитель спикера Великого национального собрания Турции Мурат Баязит, торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев, главный советник азербайджанского торгпредставительства в Стамбуле Джавид Абдуллаев и местные предприниматели.

"На мероприятии были обсуждены инвестиционные возможности, налоговые льготы и поощрения в Азербайджане, оценены потенциальные возможности сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами", - говорится в информации.