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В Бурсе обсудили возможности инвестирования в Азербайджан

В Бурсе обсудили возможности инвестирования в Азербайджан В турецкой Бурсе прошел семинар на тему "Инвестиционная среда Азербайджана: стимулирование, льготы, возможности импорта и экспорта", организованный Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSP).
Бизнес
12 июня 2024 г. 03:50
В Бурсе обсудили возможности инвестирования в Азербайджан

В турецкой Бурсе прошел семинар на тему "Инвестиционная среда Азербайджана: стимулирование, льготы, возможности импорта и экспорта", организованный Торгово-промышленной палатой Бурсы (BTSP).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ВTSP на платформе Linkedin.

В мероприятии приняли участие заместитель спикера Великого национального собрания Турции Мурат Баязит, торговый представитель Азербайджана в Турции Тамерлан Тагиев, главный советник азербайджанского торгпредставительства в Стамбуле Джавид Абдуллаев и местные предприниматели.

"На мероприятии были обсуждены инвестиционные возможности, налоговые льготы и поощрения в Азербайджане, оценены потенциальные возможности сотрудничества между двумя дружественными и братскими странами", - говорится в информации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBursada Azərbaycanda investisiya qoymaq imkanları müzakirə olunub

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