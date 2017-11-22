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    В Бухаресте проходит "Каспийско-Черноморский форум-2017"

    Румынские компании будут проинформированы о бизнес-среде в Азербайджане

    Бухарест. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Каспийско-Черноморский форум-2017" на тему "Кроме энергетики" стартовал сегодня в Бухаресте (Румыния).

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, мероприятие организовано Румынской торгово-промышленной палатой и аккредитованными в стране посольствами Азербайджана, Грузии, Казахстана и Туркменистана.

    Целью форума является информирование заинтересованных в инвестировании румынских компаний и местных бизнесменов о бизнес-среде в этих странах.

    На мероприятии посольство Азербайджана в Румынии представит презентацию об экономике страны, сферах, в которые могут вкладывать средства иностранные инвесторы, и возможностях для бизнеса. В заключении встречи будут даны ответы на вопросы представителей румынских компаний.

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