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    ​В Брюсселе состоится бизнес-форум "Азербайджан глазами международных инвесторов"

    На форуме примут участие компании Азербайджана и их зарубежные партнеры

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Общество Европа-Азербайджан 14 октября в Брюсселе (Бельгия) проведет бизнес-форум "Азербайджан глазами международных инвесторов".

    Как сообщили Report в Обществе, на форуме будут организованы сессии в сфере инфраструктуры, агробизнеса, энергетики и ИКТ.

    На мероприятии примут участие компании из Азербайджана с партнерами из Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурга, Голландии, Словакии, Испании и Соединенного Королевства.

    Напомним, что впервые аналогичный форум был проведен в прошлом году.

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