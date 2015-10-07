​В Брюсселе состоится бизнес-форум "Азербайджан глазами международных инвесторов"

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Общество Европа-Азербайджан 14 октября в Брюсселе (Бельгия) проведет бизнес-форум "Азербайджан глазами международных инвесторов".

Как сообщили Report в Обществе, на форуме будут организованы сессии в сфере инфраструктуры, агробизнеса, энергетики и ИКТ.

На мероприятии примут участие компании из Азербайджана с партнерами из Бельгии, Чехии, Франции, Германии, Венгрии, Италии, Люксембурга, Голландии, Словакии, Испании и Соединенного Королевства.

Напомним, что впервые аналогичный форум был проведен в прошлом году.